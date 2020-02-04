Вознаграждение за информацию о взятках могут получить псковичи

10:33, 04 февраля 2020, ПАИ

Вознаграждение за информацию о взятках могут получить жители Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

Данные о коррупции незамедлительно доводятся до председателя комитета правового обеспечения администрации города, который в свою очередь докладывает об этом главе администрации города, разъясняет гражданину порядок обращения в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и получения материального вознаграждения за счет средств муниципального бюджета.

Размер материального вознаграждения определяется с учетом установленной уголовно-процессуальным законодательством категории преступления. За подтвердившееся сообщение о преступлении коррупционной направленности небольшой тяжести гражданину полагается денежная сумма в размере 5 тысяч рублей; за сообщение о преступлении средней тяжести - в размере 10 тысяч рублей; за сообщение о тяжком преступлении - 15 тысяч рублей и об особо тяжком преступлении - в размере 20 тысяч рублей.

Соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности заключено в 2014 году между администрацией Пскова, прокуратурой города, органами предварительного следствия и органами внутренних дел.

При отказе гражданина от получения денежных средств глава администрации города может принять решение о награждении его Почётной грамотой или об объявлении благодарности.