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Общество

В девять раз увеличилось количество реализуемых в Пскове проектов в рамках приграничного сотрудничества

За последние десять лет количество реализуемых в Пскове проектов в рамках программ приграничного сотрудничества увеличилось в девять раз. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

По её словам, администрация Пскова участвует в реализации подобных проектов с 2010 года. В первый год работы благодаря трехсторонней программе с участием России, Эстонии и Латвии в Пскове был реализован первый проект – реконструкция первой части Дендропарка. На эти цели были выделены около 500 тысяч евро, причём софинансирование администрации Пскова составило 10%, пояснила она.

С 2019 года количество подобных проектов выросло до 9, и теперь, по словам Кристины Кобызь, они реализуются в рамках двух программ приграничного сотрудничества и одной трансграничного сотрудничества: «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов и «Регион Балтийского моря».

Кристина Кобызь подчеркнула, что благодаря программам приграничного сотрудничества в Пскове реализуются проекты, направленные на улучшение экологической ситуации, сохранение окружающей среды, восстановление культурно-исторического наследия и другие.

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