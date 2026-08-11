Новые световые конструкции появились в Великих Луках

17:06, 11 августа 2026, ПАИ

Новые световые конструкции появились сразу в двух местах Великих Лук, пишет портал Luki-News.

Инсталляция с надписью «Великие Луки 860» установлена возле входа на Летнюю эстраду, а музыкальные фонари появились в сквере Мусоргского. Их протестировал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Архитектурные формы установили в рамках подготовки к празднованию 860-го Дня города, который Великие Луки отметят 22 августа.