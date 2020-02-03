ФОТОФАКТ: Шесть автомобилей столкнулись в Псковском районе

11:28, 04 февраля 2020, ПАИ

В Псковском районе перед железнодорожным переездом в Моглино столкнулись шесть автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы ДТП.

Дорожная авария произошла около 10:50 на автомобильной дороге Псков – Изборск. Впереди едущая машина затормозила и в результате по инерции в неё друг за другом врезались ещё пять автомобилей.

По словам очевидцев, жертв и пострадавших в ДТП нет. По всей видимости, дорожная авария произошла из-за того, что водители в первые дни заморозков не рассчитали тормозной путь.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Детали ДТП устанавливаются.

С 4 февраля в Псков пришли недельные заморозки. 4 февраля в городе прогнозируется температура от -5 до -2 градусов. Заморозки продлятся до 9 февраля, в этот день синоптики обещают повышение температуры до +1 градуса.