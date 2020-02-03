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Более 18 тысяч нарушений законодательства выявили прокуроры в Псковской области за 2019 год

Свыше 18 тысяч нарушений законодательства было выявлено за 2019 год прокурорами в Псковской области, заявил прокурор региона Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии 4 февраля.

Нарушения были выявлены в различных сферах, 70% из них уже были устранены, передает корреспондент Псковского агентства информации. К ответственности привлекли 3500 должностных лиц, возбудили более 100 уголовных дел по материалам прокурорских проверок. Кроме того, были рассмотрены 12500 жалоб и обращений граждан, права более 2 000 граждан были восстановлены.

Кроме того, прокурор рассказал о приоритетных направлениях деятельности в 2020 году. Особое внимание будет уделено противодействию хищениям бюджетных средств при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

«Каждый государственный и муниципальный контракт следует поставить на особый контроль. Каждый государственный рубль должен быть потрачен рационально и по назначению», - добавил Сергей Белов.

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