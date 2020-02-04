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Общество

Дефицит медицинских кадров в Псковской области составляет более 50%

В Псковской области дефицит кадров в сфере медицины составляет более 50%. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации

«Медицинские кадры из ПсковГУ начнут выпускаться только через 4 года», - отметил Сергей Белов, добавив, что решить ситуацию можно путем создания достойных условий труда и жизни в области.

По словам прокурора, в 2017-2018 годах обеспечение лекарствами граждан носило острый характер. Благодаря вмешательству прокуратуры лекарства получили более 30 000 граждан.

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