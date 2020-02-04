Годом-лидером по обеспечению жильем детей-сирот назван 2019 год в Псковской области

12:50, 04 февраля 2020, ПАИ

В 2019 году в Псковской области жильем обеспечили 154 человека из числа детей-сирот. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии прокуратуры 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За последние 5 лет – это наибольший показатель. По состоянию на 1 января 2020 года в список детей-сирот, нуждающихся в жилье, включены 1743 человека. Сергей Белов подчеркнул, что вопросы детей и многодетных семей находятся на особом контроле у надзорного ведомства. В Псковской области сейчас проживают около 6 тысяч многодетных семей, в них воспитываются более 12,5 тысяч детей.

По словам прокурора области, в регионе около 19 тысяч детей в возрасте до 3-х лет, менее 3,5 тысяч из них ходят в ясли. Сергей Белов рассказав, что в 2020 году запланировано открытие 6 детских садов на 1040 мест, призвав прокуроров взять на особый контроль ввод каждого детского сада.