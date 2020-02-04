Нарушения прав инвалидов выявили в каждом районе Псковской области

14:08, 04 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области в каждом районе выявили нарушения прав инвалидов в 2019 году. Об этом рассказал прокурор Псковской области Сергей Белов во время расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Почти 50 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья проживают в Псковской области», - отметил Сергей Белов, призвав проявлять особое внимание при рассмотрении обращений от данной категории граждан. Прокурор добавил, что за нарушение прав инвалидов все виновные лица были привлечены к ответственности.

По словам прокурора области, в 2020 году планируется также комплексно проверить исполнение трудового законодательства в организациях бюджетной сферы.