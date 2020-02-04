Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля
Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля, сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.
Он пояснил, что комитет Печорского райкома КПРФ, согласно уставу, выдвигает кандидатуру на выборы главы муниципалитета. Соответствующее заседание комитета состоится в предстояющую пятницу.
«Если комитет решит, то им будет Дмитрий [Богатырев — первый секретарь Печорского райкома КПРФ], а если не решит, то не будет. Решает же комитет, а не [Дмитрий] Михайлов и Алексеенко. Мы не можем навязать волю комитету», – рассказал Петр Алексеенко.
5 апреля пройдут досрочные выборы главы Печорского района. В ноябре 2018 года пост руководителя муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.