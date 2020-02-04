Въезд на территорию Псковской городской поликлиники №3 ограничен из-за ремонта дорог

14:02, 04 февраля 2020, ПАИ

В Пскове в связи с ремонтными работами на улицах Инженерной и Индустриальной ограничен въезд на территорию Псковской городской поликлиники №3 (улица Индустриальная, 8). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации городской поликлиники.

Въезд на территорию медицинского учреждения ограничен для всего транспорта, кроме служебного. Псковичей просят заранее планировать места под парковку и соблюдать правила дорожного движения.

Согласно заключенным муниципальным контрактам в Пскове до 28 августа будет отремонтирована улица Инженерная от Инженерного моста до дома №4 на улице Инженерной, а также до 28 ноября будет реконструирован перекресток улиц Инженерной и Индустриальной. Всего на эти цели в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет субсидий из федерального и областного бюджетов выделены более 62 млн рублей.