0
17:05
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
17:01
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
16:20
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
15:30
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
15:04
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
14:20
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
14:14
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Еще новости
Общество

50% контрактов на ремонт дорог по нацпроекту заключили в Псковской области

50% контрактов на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году заключили в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 4 февраля сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы ведомства, конкурсные процедуры продолжаются. «Надеемся, что до конца февраля будет расторговано», - добавил председатель комитета. - Это определённый задел, чтобы подрядные организации подготовились. Это выгодно для них, чтобы к сентябрю успеть сделать большую часть работ. Будем работать с федеральным центром, чтобы деньги выдавались раньше, чтобы мы могли выполнять работу раньше».

«Погода и сейчас благодатная для работ на дорогах, минус небольшой, какие-то движения начинать уже можно, но всё-таки не стоит», - констатировал председатель комитета.

Борис Елкин подчеркнул, что в документации относительно региональных дорог отдельно прописаны пункты по нанесению разметки. «Стараемся применять пластиковые материалы, поэтому контракт местами вырос в 1,5 раза. Но пластиковую разметку в яму класть не будем, только там, где дорога будет в нормативном состоянии», - заверил председатель комитета, добавив, что в этом году на разметку заложено в пять раз больше средств, чем в 2019-м.

«В этом году надеемся, что разметка будет держаться долго. В городе, конечно, высокая интенсивность движения и пластик всё равно изнашивается. Вечных материалов не бывает. В апреле-мае сделаем гарантийные объезды, в том числе по Пскову, привлечем подрядчиков к устранению замечаний», - пообещал Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
04 февраля 2020
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
04 февраля 2020
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
04 февраля 2020
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
04 февраля 2020
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах» 1
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
04 февраля 2020
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
04 февраля 2020
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
04 февраля 2020
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»
04 февраля 2020
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»

Идет загрузка...