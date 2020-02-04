50% контрактов на ремонт дорог по нацпроекту заключили в Псковской области

14:34, 04 февраля 2020, ПАИ

50% контрактов на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году заключили в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 4 февраля сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы ведомства, конкурсные процедуры продолжаются. «Надеемся, что до конца февраля будет расторговано», - добавил председатель комитета. - Это определённый задел, чтобы подрядные организации подготовились. Это выгодно для них, чтобы к сентябрю успеть сделать большую часть работ. Будем работать с федеральным центром, чтобы деньги выдавались раньше, чтобы мы могли выполнять работу раньше».

«Погода и сейчас благодатная для работ на дорогах, минус небольшой, какие-то движения начинать уже можно, но всё-таки не стоит», - констатировал председатель комитета.

Борис Елкин подчеркнул, что в документации относительно региональных дорог отдельно прописаны пункты по нанесению разметки. «Стараемся применять пластиковые материалы, поэтому контракт местами вырос в 1,5 раза. Но пластиковую разметку в яму класть не будем, только там, где дорога будет в нормативном состоянии», - заверил председатель комитета, добавив, что в этом году на разметку заложено в пять раз больше средств, чем в 2019-м.

«В этом году надеемся, что разметка будет держаться долго. В городе, конечно, высокая интенсивность движения и пластик всё равно изнашивается. Вечных материалов не бывает. В апреле-мае сделаем гарантийные объезды, в том числе по Пскову, привлечем подрядчиков к устранению замечаний», - пообещал Борис Елкин.