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Общество

Оптимизацию автобусных маршрутов запланировали в Пскове

Оптимизацию автобусных маршрутов запланировали в Пскове. Об этом на пресс-конференции 4 февраля сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове пройдёт оптимизация автобусной сети. Сейчас много маршрутов задваивается, некоторые нужно развести, чтобы работа предприятия была более эффективна», - отметил Борис Елкин.

Он также добавил, что «открытых бунтов» на предприятии-перевозчике «Псковпассажиравтотранс» нет, но «есть отдельные категории граждан, которые пытаются дестабилизировать ситуацию». «Могу сказать, что глобальных сокращений не будет. Большая часть персонала - рабочие и водители. Это те руки, от которых зависит работа предприятия. Просто будем стараться совершенствовать систему», - заявил Борис Елкин.

Председатель комитета рассказал, что в скором времени на маршруты в Пскове выйдут четыре новых автобуса, приобретенных по лизингу. «Они дорогостоящие, но более комфортные и внешне симпатичные. Сейчас прорабатывается вопрос помощи федерального центра в плане покупки автобусов, но это ближе к концу года»,  - уточнил Борис Елкин.

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