82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район

11:29, 11 августа 2026, ПАИ

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район 11 августа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодня с глубоким уважением вспоминают всех, кто защищал родную землю на фронте и приближал победу в тылу.

«Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Выражаю самые тёплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам», – написал он в своём канале в мессенджере MAX.

Глава региона подчеркнул, что на примере их героизма и жизненной мудрости растёт новое поколение тех, кто сегодня развивает район, строит будущее Псковской области и защищает интересы России.