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82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район 11 августа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодня с глубоким уважением вспоминают всех, кто защищал родную землю на фронте и приближал победу в тылу.

Изображение из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

«Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Выражаю самые тёплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам», – написал он в своём канале в мессенджере MAX.

Глава региона подчеркнул, что на примере их героизма и жизненной мудрости растёт новое поколение тех, кто сегодня развивает район, строит будущее Псковской области и защищает интересы России.

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