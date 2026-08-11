82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район
82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Печорский район 11 августа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодня с глубоким уважением вспоминают всех, кто защищал родную землю на фронте и приближал победу в тылу.
«Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Выражаю самые тёплые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам», – написал он в своём канале в мессенджере MAX.
Глава региона подчеркнул, что на примере их героизма и жизненной мудрости растёт новое поколение тех, кто сегодня развивает район, строит будущее Псковской области и защищает интересы России.
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