На ремонт дворов в Пскове выделили 100 млн рублей

15:14, 04 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на ремонт дворовых территорий выделили 100 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 4 февраля во время пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Из регионального бюджета дорожного фонда выделили 100 млн именно на дворы», - добавил Борис Елкин, отметив, что столь большая сумма еще никогда не выделялась. К примеру, в 2019 году средства на дворы выделены так и не были.

Очень много дворов в городе находятся в неудовлетворительном состоянии. По словам Бориса Елкина, даже 100 млн рублей не решат всю проблему, но работа будет продолжена. Особое внимание при ремонте дворов будут уделять обращениям граждан, сказал он и добавил, что их количество в последнее время возросло.

Кроме того, острым остается вопрос с тротуарами в городе.

«Мы стараемся ремонтировать тротуары в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Борис Елкин, добавив, что ремонт тротуаров предусмотрен на всех объектах, которые включены в программу.

Была также затронута проблема отсутствия пешеходных дорожек возле торгового центра «Fjord Plaza», которая будет решена в скором времени. В частности, речь идет об обустройстве пешеходных дорожек от улицы Балтийской до торгового центра.