Проезд в автобусах Пскова повысят после введения транспортных карт

15:07, 04 февраля 2020, ПАИ

Проезд в городских автобусах Пскова возрастет до 27 рублей после введения транспортных карт, которые заменят проездные билеты. Карты могут появиться в областном центре примерно к 1 апреля 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин пояснил, что стоимость проезда в автобусе при безналичной оплате составит те же 25 рублей. Говоря о транспортной карте, председатель комитета пояснил, будет возможность пополнять ее баланс через «Сбербанк онлайн», банкоматы и смс.

При это наличная оплата проезда не исчезнет, но будет, соответственно, дороже, чем при оплате банковской картой, добавил Борис Елкин.