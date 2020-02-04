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Общество

Проезд в автобусах Пскова повысят после введения транспортных карт

Фото Дарьи Хватковой

Проезд в городских автобусах Пскова возрастет до 27 рублей после введения транспортных карт, которые заменят проездные билеты. Карты могут появиться в областном центре примерно к 1 апреля 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин пояснил, что стоимость проезда в автобусе при безналичной оплате составит те же 25 рублей. Говоря о транспортной карте, председатель комитета пояснил, будет возможность пополнять ее баланс через «Сбербанк онлайн», банкоматы и смс.

При это наличная оплата проезда не исчезнет, но будет, соответственно, дороже, чем при оплате банковской картой, добавил Борис Елкин. 

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