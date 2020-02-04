Порядка 20 километров дорог отремонтируют в Пскове в 2020 году

15:36, 04 февраля 2020, ПАИ

В 2020 году в Пскове планируется отремонтировать порядка 20 километров дорог. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове отремонтируют порядка 11 километров дорог, а в рамках программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Пскова» - более 8 километров дорог.

В частности, самыми масштабными дорожно-ремонтными работами станут продолжение реконструкции улицы Яна Фабрициуса, ремонт улицы Инженерной и Рижского проспекта. Всего в нормативное состояние планируется привести 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, площадь Декабриста Пущина, путепровод «Крестовский» и мост «Инженерный».