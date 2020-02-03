8 медалей получила псковская команда на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

15:38, 04 февраля 2020, ПАИ

Псковской команде удалось завоевать 8 медалей на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПРОО «Федерация рукопашного боя».

В городе Выборг Ленинградской области в выходные 1-2 февраля прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики». Участниками стали 284 спортсмена из 23 регионов страны. Президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова отметила, что сборная Псковской области, в состав которой вошли 19 спортсменов из Пскова и Гдова, в этих соревнованиях завоевали 8 медалей.

Золотыми призерами в своих категориях стали: Елизавета Власенко из Пскова, спортшкола «Мастер», тренер Владимир Евдокимов. Золото получила также Алсу Мухаметова из Гдова, спортивный центр «Дубно», тренер Александр Садков.

Серебро завоевали псковичи Иван Смирнов, Кира Коренецкая, Глеб Чернов, Полина Быкова. Бронзу получили спортсмен из Пскова – Даниил Батеев, а также гдович Сергей Астафуров.

Старший тренер сборной Владимир Евдокимов отметил, что предстоит большая работа над ошибками. «Много замечаний, но в целом командой доволен», - добавил тренер.