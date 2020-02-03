Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Пскове (ВИДЕО)
Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя стоимостью более 5 млн рублей изъяли полицейские в ходе обысков в гаражах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Среди изъятого — водка, коньяк, виски и ром, которые внешне похожи на товары известных производителей. На бутылках не было маркировки,
Злоумышленники сбывали поддельное спиртное как физическим лицам, так и предпринимателям.
Эксперты подтвердили, что жидкость в бутылках не соответствует ГОСТу, а является смесью спирта с различными добавками. Помимо этого установлено, что на некоторых бутылках имеются поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции.
По выявленному факту следователи возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.