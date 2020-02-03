Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Пскове (ВИДЕО)

15:47, 04 февраля 2020, ПАИ

Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя стоимостью более 5 млн рублей изъяли полицейские в ходе обысков в гаражах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди изъятого — водка, коньяк, виски и ром, которые внешне похожи на товары известных производителей. На бутылках не было маркировки,

Злоумышленники сбывали поддельное спиртное как физическим лицам, так и предпринимателям.

Эксперты подтвердили, что жидкость в бутылках не соответствует ГОСТу, а является смесью спирта с различными добавками. Помимо этого установлено, что на некоторых бутылках имеются поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции.

По выявленному факту следователи возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.