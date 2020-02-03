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Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Пскове (ВИДЕО)

Фото УМВД России по Псковской области

Более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя стоимостью более 5 млн рублей изъяли полицейские в ходе обысков в гаражах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди изъятого — водка, коньяк, виски и ром, которые внешне похожи на товары известных производителей. На бутылках не было маркировки,

Фото УМВД России по Псковской области

Злоумышленники сбывали поддельное спиртное как физическим лицам, так и предпринимателям.

Фото УМВД России по Псковской области

Эксперты подтвердили, что жидкость в бутылках не соответствует ГОСТу, а является смесью спирта с различными добавками. Помимо этого установлено, что на некоторых бутылках имеются поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции.

Фото УМВД России по Псковской области

По выявленному факту следователи возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.

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