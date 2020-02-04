Эксперт: 60% дорог в Пскове требуют ремонта

16:23, 04 февраля 2020, ПАИ

60% дорог в Пскове необходимо привести в нормативное состояние. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, за последние два года ситуация с ремонтом дорог в городе сильно изменилась. Только за 2019 год в областном центре были приведены в нормативное состояние 20% дорог, подчеркнул Александр Грацкий.

По мнению главы администрации Пскова Александра Братчикова, сложность с ремонтом всех дорог в городе связана с тем, что многие из них, особенно в частном секторе, не асфальтированы. На это Александр Грацкий заметил, что в 2020 году городские власти как раз и займутся капитальным ремонтом дорог частного сектора. Так, по его словам, в текущем году запланирован капитальный ремонт улиц Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной.

Замначальника управления городского хозяйства администрации Пскова также рассказал, что при утверждении списка объектов, которые необходимо отремонтировать, городские власти учитывают мнение жителей, проводят анализы интенсивности движения и износа дорожного покрытия. На основании этих параметров и принимается решение, какие участки дорог первыми ремонтируются, заметил Александр Грацкий.