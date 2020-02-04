В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста

17:05, 04 февраля 2020, ПАИ

На ремонт Троицкого моста в Пскове может потребоваться около 800 млн рублей. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков на встрече с журналистами 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, некоторые жители Пскова пытаются признать Троицкий мост памятником архитектуры. Сити-менеджер отметил, что если этот статус не подтвердится, то на ремонт нужно будет порядка 400-450 млн рублей, а если наоборот – то уже 800 млн рублей. При этом Александр Братчиков подчеркнул, что во втором случае речь будет идти о реставрации, а значит мост будут ремонтировать с учетом истории, сохраняя объект в неизменном виде.

Сити-менеджер отметил, что у городских властей уже есть необходимая проектно-сметная документация по ремонту Троицкого моста. Однако вопрос о выделении средств до сих пор не решён.

Кроме того, Александр Братчиков сообщил, что в 2020 году будет проведено обследование Ольгинского моста, а после составлен проект ремонтных работы. Однако, в этом году Ольгинский мост ремонтировать точно не будут, подчеркнул сити-менеджер.