0
17:05
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
17:01
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
16:20
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
15:30
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
15:04
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
14:20
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
14:14
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Еще новости
Общество

Студенты ПсковГУ выиграли 130 тысяч рублей на хакатоне в Санкт-Петербурге

Команда студентов Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ PskovHack под руководством специалиста-игропрактика Алексея Ильина приняла участие в хакатоне Tender Hack в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках «Свободной номинации» хакатона ИТ-команда ПсковГУ разработала бизнес-чат для прямого общения поставщиков и заказчиков.

«Это не первая идея, которая нам пришла в голову. Много было отметено судьями проекта, но идея чата заинтересовала, - рассказала студентка Анастасия Палкина. – Было приятно оказаться на этой площадке. Для меня это первый серьёзный опыт как веб-дизайнера, inf-дизайнера и графика».

Доказательством признания работы студентов стал приз в размере 130 тысяч рублей. Судьи пообещали следить за успехами команд, а лучшие идеи - реализовать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
04 февраля 2020
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
04 февраля 2020
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
04 февраля 2020
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
04 февраля 2020
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах» 1
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
04 февраля 2020
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
04 февраля 2020
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
04 февраля 2020
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»
04 февраля 2020
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»

Идет загрузка...