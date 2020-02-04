Студенты ПсковГУ выиграли 130 тысяч рублей на хакатоне в Санкт-Петербурге

17:14, 04 февраля 2020, ПАИ

Команда студентов Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ PskovHack под руководством специалиста-игропрактика Алексея Ильина приняла участие в хакатоне Tender Hack в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках «Свободной номинации» хакатона ИТ-команда ПсковГУ разработала бизнес-чат для прямого общения поставщиков и заказчиков.

«Это не первая идея, которая нам пришла в голову. Много было отметено судьями проекта, но идея чата заинтересовала, - рассказала студентка Анастасия Палкина. – Было приятно оказаться на этой площадке. Для меня это первый серьёзный опыт как веб-дизайнера, inf-дизайнера и графика».

Доказательством признания работы студентов стал приз в размере 130 тысяч рублей. Судьи пообещали следить за успехами команд, а лучшие идеи - реализовать.