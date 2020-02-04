ПсковГУ занял 27 место в рейтинге вузов с образовательной программой «Государственное и муниципальное управление»

17:42, 04 февраля 2020, ПАИ

Псковский государственный университет занял 27 место в рейтинге вузов с образовательной программой по направлению «Государственное и муниципальное управление». Такие данные со ссылкой на исследовательскую группу «Национальный рейтинг университетов» приводит «Интерфакс».

Оценка вузов производилась по нескольким показателям: число реализуемых бакалаврских профилей ОП ВО по ГМУ; число публикаций научно-практических работ (НПР) университета в журналах, индексируемых системой Scopus по тематике Public Administration в период 2016–2019 гг.; число публикаций НПР университета в журналах перечня ВАК по тематике «Государство и право» в период 2016–2019 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по тематике общественных наук, опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2014–2018 гг.; число авторских учебников, выпущенных преподавателями, реализующими ОП ГМУ; число выпускников- «краснодипломников» 2018 и 2019 гг.

В результате псковский вуз набрал 264 балла. Лидер рейтинга - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - 1000 баллов, аутсайдер - Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина - 211 баллов.