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Общество

ПсковГУ занял 27 место в рейтинге вузов с образовательной программой «Государственное и муниципальное управление»

Псковский государственный университет занял 27 место в рейтинге вузов с образовательной программой по направлению «Государственное и муниципальное управление». Такие данные со ссылкой на исследовательскую группу «Национальный рейтинг университетов» приводит «Интерфакс».

Оценка вузов производилась по нескольким показателям: число реализуемых бакалаврских профилей ОП ВО по ГМУ; число публикаций научно-практических работ (НПР) университета в журналах, индексируемых системой Scopus по тематике Public Administration в период 2016–2019 гг.; число публикаций НПР университета в журналах перечня ВАК по тематике «Государство и право» в период 2016–2019 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по тематике общественных наук, опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2014–2018 гг.; число авторских учебников, выпущенных преподавателями, реализующими ОП ГМУ; число выпускников- «краснодипломников» 2018 и 2019 гг. 

В результате псковский вуз набрал 264 балла. Лидер рейтинга - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - 1000 баллов, аутсайдер - Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина - 211 баллов.

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