Около 500 народных дружинников в Псковской области получат отличительную символику

19:30, 04 февраля 2020, ПАИ

Около полутысячи добровольных народных дружинников в Псковской области получат отличительную символику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На обновление символики ДНД направили около 245 тысяч рублей из областного бюджета в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области». Также были изготовлены нагрудные жетоны и бланки удостоверений.

В 2020 году в областном бюджете предусмотрено около 1,5 млн рублей на финансирование деятельности дружинников, а из местных – около 5 млн рублей. Деньги направят на страхование дружинников, материальное стимулирование, обновление отличительной символики, а также на проведение ежегодного семинара-совещания по подведению итогов работы и обмену положительным опытом.

4 февраля семь комплектов жилеток и нарукавных повязок получили дружинники Дедовичского района, добавили в пресс-службе.