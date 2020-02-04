600 тысяч рублей штрафа выплатил пскович после вмешательства приставов
После вмешательства судебных приставов пскович выплатил 600 тысяч рублей штрафа, назначенного судом в виде наказания за получение взятки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В связи с тем, чтобы должник не выплатил штраф, назначенный судом в ноябре прошлого года, судебные приставы ограничили его право на выезд из страны, а также запретили регистрационные действия с автомобилем.
Отмечается, что дальнейших принудительных мер должник дожидаться не стал, и выплатил 600 тысяч рублей в установленный для добровольного исполнения требований судебного акта срок.