600 тысяч рублей штрафа выплатил пскович после вмешательства приставов

20:26, 04 февраля 2020, ПАИ

После вмешательства судебных приставов пскович выплатил 600 тысяч рублей штрафа, назначенного судом в виде наказания за получение взятки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В связи с тем, чтобы должник не выплатил штраф, назначенный судом в ноябре прошлого года, судебные приставы ограничили его право на выезд из страны, а также запретили регистрационные действия с автомобилем.

Отмечается, что дальнейших принудительных мер должник дожидаться не стал, и выплатил 600 тысяч рублей в установленный для добровольного исполнения требований судебного акта срок.