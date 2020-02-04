Пятый праздник псковского пирога состоится в Пскове 25 апреля

20:40, 04 февраля 2020, ПАИ

Пятый праздник псковского пирога пройдет в этом году 25 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по туризму.

Планируется, что в центре Пскова пройдут масштабный конкурс пирогов, аналогичный конкурс среди учебных заведений, угощения пирогами, дегустации блюд и напитков псковской кухни, творческие мастер-классы, концерты, игры для детей и другие развлечения.

Помимо этого, во многих кафе и ресторанах Пскова и региона гостей бесплатно угостят пирогами. Традиционные пироги псковской кухни – губник, борканник и накрепок.

Организаторы праздника – Псковский областной союз туриндустрии при поддержке комитета по туризму Псковской области, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму города Пскова и управления образования городской администрации.