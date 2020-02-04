ВОЗ: Риск глобального распространения коронавируса остается высоким

21:35, 04 февраля 2020, ПАИ

Риск глобального распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV остается высоким. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться», - подчеркнул он. По словам руководителя ВОЗ, в Китай направят группу международных экспертов, чтобы «работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни».

Отмечается, что в настоящее время в Китае зарегистрирован 20 тыс. 471 случай заражения коронавирусом, а от вызванной им пневмонии умерли 425 человек.

В связи с распространением нового типа коронавируса в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски.