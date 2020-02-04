Православный литературный клуб открылся в Острове
Православный литературный клуб «Родник» открылся в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Первое организационное заседание клуба состоялось в Островской центральной библиотеке 2 февраля. О целях создаваемого клуба собравшимся рассказали настоятель храма Святой Троицы города Острова священник Роман Павлов и член союза писателей России Любовь Федукова.
В планах клуба изучить вероучение и культуру православия, литературное наследие святых отцов и церковных писателей.