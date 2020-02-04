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Общество

Гонки на беговелах среди детей прошли в Пскове

40 детей в возрасте от двух до шести участвовали в гонках на беговелах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме этого, состоялся семейный конкурс, в рамках которого родители детей преодолевали полосу препятствий, соблюдая требования дорожной безопасности. Отмечается, что при этом требовалось управлять мини-автомобилем, в котором располагался ребенок.

К празднику присоединился также научно - досуговый Центр «Юный техник» с проектом «Безопасный город детям», в рамках которого дети изучают Правила дорожного движения с использованием «умных» роботов.

А специалисты центра «Юный механик» организовали мастер-классы по изготовлению различных поделок – с помощью 3D ручек школьники и дети младшего школьного возраста создавали прообраз любимых моделей авто.

Цель мероприятия – популяризация велоспорта, пропаганда безопасности дорожного движения, в том числе пассивных средств защиты.

В акции приняли участие волонтёры регионального отделения «Молодой гвардии» и представители общественной организации «Убитые дороги Пскова».

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