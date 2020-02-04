0
01:33
Какие улицы отремонтируют в Пскове в 2020 году: Перечень объектов и объёмы затрат
23:00
Около 2,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
20:40
Пятый праздник псковского пирога состоится в Пскове 25 апреля
20:08
Гребной узел - 2
18:44
Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
18:23
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
17:05
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
Еще новости
Общество

Банки России увеличат число банкоматов с NFC модулями до конца 2020 года

До конца 2020 года российские банки увеличат число банкоматов, которыми можно пользоваться с помощью одного только NFC модуля, без пластиковых карт.  Об этом сообщают «Известия».

В частности,  все банкоматы Райффайзен банка к лету будут поддерживать эту функцию. В банке «Открытие» рассказали, что доля бесконтактных устройств стремится к 85%, а полный переход на NFC модули пройдет до конца 2020-го. Также в нынешнем году апгрейд всех своих банкоматов планирует  МКБ.

В других самых крупных банках страны также планируют существенное внедрение бесконтактного использования: в ВТБ доля увеличится с 6 до 25%, в Альфа-банке — с 56 до 85%, в Росбанке — с 25 до 54%. Банкоматный парк Промсвязьбанка располагает 44% таких АТМ, их количество также возрастет. В Сбербанке бесконтактные банкоматы составляют уже около 95% парка, а в Тинькофф Банке такая технология используется во всех банкоматах. 

Бесконтактная технология усложняет «захват» карт или случаев, когда сам клиент может просто забыть свою карточку внутри устройства. Отмечено также, что она сокращает время обслуживания одного клиента в среднем с 45 до 10 секунд.

Эксперт рассказали, что данная технология усложняет хищение средств мошенниками, которые воруют данные карт с использованием скимминговых устройств, монтируемых на банкоматы и считывающих всю информацию о нем — от номера до CVC-кода. Соответственно, если карту не вставлять, то такой способ мошенничества исключается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Около 2,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
04 февраля 2020
Около 2,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
Пятый праздник псковского пирога состоится в Пскове 25 апреля
04 февраля 2020
Пятый праздник псковского пирога состоится в Пскове 25 апреля
Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
04 февраля 2020
Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
04 февраля 2020
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
04 февраля 2020
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста 1
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
04 февраля 2020
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
04 февраля 2020
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
04 февраля 2020
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах» 1

Идет загрузка...