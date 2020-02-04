Банки России увеличат число банкоматов с NFC модулями до конца 2020 года

07:15, 05 февраля 2020, ПАИ

До конца 2020 года российские банки увеличат число банкоматов, которыми можно пользоваться с помощью одного только NFC модуля, без пластиковых карт. Об этом сообщают «Известия».

В частности, все банкоматы Райффайзен банка к лету будут поддерживать эту функцию. В банке «Открытие» рассказали, что доля бесконтактных устройств стремится к 85%, а полный переход на NFC модули пройдет до конца 2020-го. Также в нынешнем году апгрейд всех своих банкоматов планирует МКБ.

В других самых крупных банках страны также планируют существенное внедрение бесконтактного использования: в ВТБ доля увеличится с 6 до 25%, в Альфа-банке — с 56 до 85%, в Росбанке — с 25 до 54%. Банкоматный парк Промсвязьбанка располагает 44% таких АТМ, их количество также возрастет. В Сбербанке бесконтактные банкоматы составляют уже около 95% парка, а в Тинькофф Банке такая технология используется во всех банкоматах.

Бесконтактная технология усложняет «захват» карт или случаев, когда сам клиент может просто забыть свою карточку внутри устройства. Отмечено также, что она сокращает время обслуживания одного клиента в среднем с 45 до 10 секунд.

Эксперт рассказали, что данная технология усложняет хищение средств мошенниками, которые воруют данные карт с использованием скимминговых устройств, монтируемых на банкоматы и считывающих всю информацию о нем — от номера до CVC-кода. Соответственно, если карту не вставлять, то такой способ мошенничества исключается.