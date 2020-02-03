Тела трех человек найдены на месте пожара в Печорах

08:05, 05 февраля 2020, ПАИ

В Печорах на улице Солнечной сгорел жилой дом. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного 5 февраля в 00:03, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Горел частный дом площадью 7 х 8 метров. После ликвидации пожара были обнаружены останки трех человек: двух мужчин, возрастом 44 и 40 лет и 45-летней женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибших.