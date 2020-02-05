Свыше 1,5 млн рублей долга выплатило предприятие своим сотрудникам в Островском районе
В Островском районе предприятие погасило долг перед сотрудниками в размере 1,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
ООО «Аграрник» допустило большую задолженность перед 10 сотрудниками. Прокуроры внесли в адрес руководителя представление с требованием устранить нарушения. Он был привлечен к административной ответственности.
В результате предприятие устранило нарушения и выплатило сотрудникам долг в полном объеме.