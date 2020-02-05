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Общество

Псковская область вошла в десятку регионов с бюджетной арендой комнат

Псковская область вошла в десятку регионов с бюджетной арендой комнат. Аналитики выяснили: хватит ли минимального размера оплаты труда в 12 тысяч 130 рублей, чтобы снять в регионе комнату.

Меньше всего ударит по карману аренда комнаты в Пензенской области: при средней цене жилплощади 4 тысячи рублей у местного жителя останется 8 130 рублей. На втором месте рейтинга - Мордовия, где остаток от аренды составит 7 630 рублей. В Псковской области за съем комнаты хозяева просят около 5 тысяч рублей, в результате от МРОТ остается 7 тысяч 130 рублей.

Также в десятке регионов с бюджетной арендой по убыванию остатка от МРОТ после оплаты съемной комнаты - Алтайский (7,5 тысяч рублей) и Приморский край, Новгородская, Брянская, Орловская область и Чечня (7 тысяч 130 рублей).

В двух субъектах МРОТ на аренду комнаты не хватит. На Ямале при «минималке» 12 тысяч 130 рублей (для расчета она взята без коэффициентов, надбавок и доплат) и средней цене 15 тысяч рублей человеку нужно доплатить еще 2 тысячи 870 рублей. Меньше разрыв на Камчатке: здешним обитателям не хватит всего 870 рублей. В Магаданской области от МРОТ после оплаты аренды останется 130 рублей.

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