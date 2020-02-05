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Общество

В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог. За неделю ОРВИ заболели 2429 человек (115,6 на 10 тыс. населения), что выше недельного эпидемического порога на 14,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Госпитализированы 100 человек с признаками ОРВИ.

По результатам лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 18 больных с признаками ОРВИ. У четверых обследуемых выявлен вирус парагриппа, у троих - аденовирусная инфекция, у одного - РС вирусная инфекция.

В аптеках Пскова наблюдают повышение спроса на медицинские маски и противовирусные препараты. Медики рекомендуют жителям региона предпринимать простейшие меры по защите организма от вирусов: чаще мыть руки, воздерживаться от пребывания в общественных местах, высыпаться, хорошо и регулярно питаться, включить в рацион свежие овощи и фрукты, находить время для прогулок на открытом воздухе. При появлении симптомов простуды оставаться дома, не переносить заболевание на ногах, не выходить на работу. 

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