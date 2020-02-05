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Общество

Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове

Фото "Убитые дороги Пскова"

Бесплатные светоотражатели — фликеры — можно взять на восьми автобусных остановках в Пскове, сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков.

«Решили провести такую акцию в связи стем, что в настоящее время в Пскове большое количество наездов на пешеходов, — отметил он. — Примерное количество фликеров на каждой остановке от 10 до 30 штук, а всего их около 300».

Фликеры доступны в бумажных пакетах на остановках «Рижский проспект» (напротив дома № 89 на Рижском проспекте), «Улица Балтийская» (напротив дома № 5 на улице Балтийской), «Цементный склад» (на улице Генерала Маргелова), «Улица Венская» (ЖК «Европа»), «Сосново» (на улице Шоссейной), «Портянниково-1» (на улице Шоссейной), «Улица Алексея Алехина» (на улице Ижорского Батальона) и «Писковичи».

Фото "Убитые дороги Пскова"

«Акция не первая и не последняя, она проходит периодически», — добавил Николай Мельков.

Фото "Убитые дороги Пскова"

Согласно статистике, в Пскове в январе произошло 14 наездов на пешеходов, из них 9 — на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.

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