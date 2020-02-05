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Общество

Лекцию по градостроительству прочтёт Ирина Голубева 5 февраля

5 февраля в 18:00 лекцию на тему «Город в городе. Закономерности градостроительной системы Пскова и ее охрана сегодня» прочитает искусствовед, историк архитектуры Ирина Голубева в читальном зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19 А).

Лекционное занятие состоится в рамках Народного университета культуры, который существует при Псковском отделении ВООПИК более 30 лет. Свыше 10 лет его занятия проходят на базе историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева.

Подобные мероприятия собирают тех, кто интересуется историей, архитектурой и культурой Псковского края.

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