Опережающая время рыба не смогла преодолеть границу в Псковской области

11:27, 05 февраля 2020, ПАИ

Опережающая время рыба не смогла пройти границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-латвийском участке государственной границы специалисты досмотрели автомобиль, перевозивший 18,4 тонны мороженой скумбрии и лосося из Литвы, поставленной предприятиями Исландии и Норвегии. Рыбу должны были доставить в Казахстан. Во время проверки выяснилось, что дата прибытия товара в Литву фактически опережала дату его отправки из Исландии.

Ввоз 18,4 тонн рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен на сопредельную территорию.