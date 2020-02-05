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Общество

Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города

Каждую среду наш бессменный дежурный по среде Владимир Шуляковский, человек с богатейшим опытом и внимательным взглядом архитектора, анализирует происходящее в Пскове. Сегодня предполагалось поговорить о хорошем. А получилось, что восприятие отличных проектов может испортить незначительная мелочь.

 

Ещё несколько лет назад крепостная стена Окольного города выглядела так, как показано на фотографии. 

А на следующей фотографии запечатлён современный вид того же самого места.

В конце позапрошлого года в рамках проекта комплексной реконструкции улицы Свердлова были проведены работы по благоустройству прилегающей к стене территории. Сделаны новые газоны, приведены в порядок деревья, в необходимых местах подсажены крупноразмерные саженцы. Проложены пешеходные дорожки. Расчищены и восстановлены бойницы и арки подошвы крепостной стены. Устроены удобные и красивые спуски к основанию стены. Всё сделано на высоком профессиональном уровне - пример того, как надо работать в историческом центре города.

Теперь можно с удовольствием прогуляться вдоль крепостной стены, оценить строительное мастерство наших предков, прикоснуться к истории города. Всем, кто принимал участие в работе над проектом – архитекторам, реставраторам, строителям – большое человеческое спасибо! 

Но вблизи пересечения с улицей Карла Маркса общую картину хорошего, правильного благоустройства портит элемент, появление которого объяснить логически невозможно - решётчатые железные ограждения, установленные вдоль проезжей части, да ещё и в два ряда. 

На улице местного значения с автомобильным движением малой интенсивности и совсем никаким пешеходным потоком мы видим целые три параллельные ограды – могучую каменную крепостную стену и два железных забора. От чего защищает эта глубоко эшелонированная линия обороны? И ещё вопрос – неужели у нас в городе совсем не на что потратить деньги, кроме как на бессмысленные заборы?

Владимир Шуляковский
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