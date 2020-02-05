Новый магазин откроется в псковском «Максимусе» 8 февраля

12:18, 05 февраля 2020, ПАИ

8 февраля в Пскове в торговом центре «Максимус» откроется магазин модных и стильных вещей «MEGAHAND». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового центра.

В день открытия в 13:30 состоится розыгрыш подарков для всех покупателей. Кроме того, для взрослых и детей организуют анимационную программу, а всречать всех будут ростовые куклы. Также в этот день для посетителей будут действовать специальные скидки.

В магазине «MEGAHAND» псковичи смогут приобрести модные и стильные вещи, которые обычно продаются в фирменных магазинах. В частности, для покупателей будет доступен большой выбор мужской, женской и детской одежды, обуви, текстиля и трикотажа. Каждую субботу в магазин будет поступать новый товар.