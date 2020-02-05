Проект по строительству второго путепровода в Великих Луках подготовят к марту

13:35, 05 февраля 2020, ПАИ

Проектно-сметная документация по строительству второго путепровода в Великих Луках должна быть готова в марте 2020 года. Об этом написал депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что в настоящий момент РЖД не подписало проект трехстороннего соглашения между железнодорожной компанией, администрацией Псковской области и администрацией Великих Лук о строительстве путепровода в Великих Луках. По мнению Александра Козловского, это задерживает проектирование.

В этой связи он обратился с этим вопросом во время работы фракционной группы в Госдуме к руководителю РЖД Олегу Белозерову. Он заверил депутата, что РЖД подпишет трехстороннее соглашение в ближайшее время. «Надеюсь, теперь ситуация быстро и благополучно разрешится», - отметил Александр Козловский.

После подписания соглашения будут готовы документы на строительство объекта, а затем рабочие смогут начать возводить путепровод в Великих Луках, строительство которого, по мнению Александра Козловского, имеет принципиальное значение для города, так как поможет усовершенствовать транспортно-логистическую ситуацию в городе, облегчить жизнь великолучан.

Путепровод будут строить на территории железнодорожного узла города между улицами Малышева и Бассейной с направлением на перекресток проспекта Гагарина и улицы Широкой, пересекающего 17 железнодорожных путей.

Александр Козловский также подчеркнул, что за последнее время в Псковской области благодаря усилиям главы региона Михаила Ведерникова был сделан рывок в транспортном сообщении. В частности, он напомнил о возобновлении авиаперелетов между Псковом и Москвой, и об открытии новых – между Псковом и Сочи, а также о запуске «Ласточек», которые связали Псков с Санкт-Петербургом и Петрозаводском.

В декабре 2019 года глава администрации Великих Лук Любовь Романова сообщала, что второй путепровод в Великих Луках планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.