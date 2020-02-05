Вход в музеи «Михайловского» в день памяти Александра Пушкина будет бесплатным

13:14, 05 февраля 2020, ПАИ

К 183-й годовщине со дня смерти Пушкина в государственном музее-заповеднике «Михайловское» подготовили развёрнутую программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Первым пунктом программы значится круглый стол «225-летие А. С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев». Музейщики «Михайловского» проведут его совместно с сотрудниками государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва). Место проведения круглого стола — Научно-культурный центр заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), начало — в 11:00.

Далее всех приглашают присоединиться к общей молитве о поэте. По давней традиции литию в Святогорском Свято-Успенском монастыре над могилой Пушкина 10 февраля начинают в 14:45. Именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

Также в день памяти Пушкина в музейном НКЦ откроют выставку, на которой представят награды заповедника и его сотрудников. А вечером всех ждут в большом концертном зале, где российский актёр и режиссёр Олег Пальмов (Санкт-Петербург) представит свой моноспектакль «Выстрел» по прозе, запискам и письмам поэта, воспоминаниям его современников. Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет. Полная программа памятного дня, с указанием времени и места событий, размещена на сайте музея здесь>>>.

Вход на акции 10 февраля — свободный. Также бесплатным будет в этот день и вход во все музеи Пушкинского заповедника (посетителям предложат оплатить только экскурсионное обслуживание, в том случае, если оно им необходимо).