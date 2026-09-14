Синоптики рассказали о погоде на Северо-Западе на неделю
Дожди ожидаются в отдельных районах Северо-Запада, преимущественно на востоке региона, в первые дни этой недели. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».
Во второй половине рабочей недели из-за вторжения нового циклона осадки приобретут повсеместный характер. Температурный режим ожидается немного теплее нормы: днём на севере +11… +16, в южной части – до +15… +20.
Ранее синоптик сообщил, что грядущая зима в большей части России ожидается аномально тёплой и влажной. Лето, напротив, ожидается довольно прохладным. А начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ждать включения отопления в домах. Подробнее читайте по ссылке.
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