Второй этап операции «Мак-2026» стартовал в Псковской области

12:09, 14 сентября 2026, ПАИ

Второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2026» начался в Псковской области сегодня, 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На территории региона полицейские во взаимодействии с представителями других заинтересованных ведомств проведут комплекс мероприятий. Операция продлится до 20 сентября.

Жителей региона просят обратить особое внимание на свои дачные участки, так как наркозависимые нередко высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай».

В ведомстве также напомнили, что практически все сорта мака содержат наркотические вещества.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений следует сообщить по телефону доверия УМВД (8 8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД – (8 8112) 66-16-49, а также по номеру 102 (112).

Напомним, первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2026» прошёл в Псковской области с 10 по 19 августа.