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Общество

Жители деревни Ступаны Пыталовского района жалуются на недельное отсутствие воды

Жители деревни Ступаны Пыталовского района пожаловались на недельное отсутствие воды. 

«У нас сломался насос, а наши власти говорят, что денег нет. Как хотите, так и живите. Неделю сидим без воды, власти бездействуют», - посетовала женщина, позвонившая в редакцию Псковского агентства информации.

Она пояснила, что водонапорная башня, где сломался насос, обслуживает около 20 человек, и на данный момент все они остались без воды.

Глава Линовской области Наталья Стефанович в ответ на обращение ПАИ сразу подчеркнула - водонапорная башня «проблемная». «Она вся гнилая, скважина старая, пользуются этой водой около 8 семей. Водоканал ее брать под свою опеку не хочет из-за малого охвата населения. Платят они за данное водоснабжение около 20 рублей в месяц», - рассказала она.

По ее словам, жители привыкли к такому бюджетному варианту оплаты и собрать с них какие-либо средства на дополнительное обслуживание, или, тем более, на покупку нового насоса - очень проблематично. Даже отремонтировать насос хотели самовольно – демонтировали его и пытались выяснить причину поломки вместо того, чтобы обратиться к специалисту.

«20 рублей в месяц – это не оплата воды, я им всегда говорю. Люди привыкли всё получать за просто так и жить красиво, по-городски. А потом удивляются, что от нерационального использования воды ломается техника, и её никто не обслуживает», - сказала Наталья Стефанович.

Из беседы с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой стало известно, что администрация района совместно с администрацией волости решат вопрос водоснабжения, тарифы за воду никто поднимать при этом не будет, а насос приобретут за деньги района.

«Мы знаем о ситуации и работаем над её решением. Сейчас глава волости ищет необходимую марку насоса, который нужно будет приобрести. В ближайшее время этот насос будет установлен и жители будут в прежнем режиме водой пользоваться», - рассказала Вера Кондратьева.                                                                                   

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