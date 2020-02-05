Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой

16:37, 05 февраля 2020, ПАИ

Что мы обычно читаем об истории зданий, к примеру, школ? Год строительства, на какое количество учеников рассчитано строение, какие крупные мероприятия в нем проводятся в последние годы. Хм. Наверное, это выглядело бы так: здание современной Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова на улице Горького, 16 было построено в 1962 году, спустя 13 лет у него появилась пристройка, рассчитанная более чем на 900 учащихся, в 2018 году школа в Пыталово отметила 120-летие. Но на этот раз речь пойдет совсем о другом.

В 2019 году неожиданно появившаяся в пристройке глубокая трещина внесла коррективы в привычный школьный уклад.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала Псковскому агентству информации о принимаемых мерах и организации учебного процесса.

Трещина появилась в стене между окнами в одном из кабинетов на первом этаже. Учителя ее обнаружили 16 декабря 2019 года. Руководство школы забило тревогу и незамедлительно сообщило об этом руководству района.

Местные эксперты по поручению главы осмотрели аварийное помещение, а также установили маяки наблюдения за трещиной. Специалисты подтвердили опасения и сообщили, что ситуация требует серьезного вмешательства.

В тот же день районные власти довели эту информацию до областного комитета по образованию и регионального комитета по строительству ЖКХ. «Они подключились к решению проблемы и связались со специалистами центра качества строительства. Областное управление капитального строительства также оказало помощь», — отметила Вера Кондратьева.

17 декабря по итогам экспертного осмотра технического состояния стен и кабинетов на всех трех этажах было рекомендовано провести детальное обследование, а также усилить и капитально отремонтировать поврежденные участки стен.

Помимо этого, пояснила Вера Кондратьева, было решено еще до начала ремонта, с 18 декабря, ограничить доступ учащихся и педагогов к поврежденным участкам как внутри здания, так и снаружи.

Руководитель областного управления капитального строительства Илья Озолиньш рекомендовал вынести мебель из всех кабинетов, которые находятся над первым этажом, чтобы уменьшить нагрузку.

Власти района уверяют, что со школой держат постоянную связь, контролируют ситуацию и профильные комитеты, и управление капитального строительства.

«22 декабря состоялся разговор с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, — добавила руководитель района. — Он также контролирует ситуацию и в курсе всех наших событий».

Неожиданные каникулы

Для детального обследования здания с 23 декабря по 13 января школьников отправили на досрочные каникулы. «В это время приезжали специалисты центра качества строительства, которые провели детальный пошаговый осмотр школы. Они сделали заключение, вместе с управлением капитального строительства предоставили сметный расчет на проведение противоаварийных работ», — отметила Вера Кондратьева.

После окончания зимних каникул с родителями школьников провели собрание, на котором присутствовали председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, первый заместитель председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Мезенцев, представители администрации, районные и городские депутаты. «Было принято совместное решение сделать противоаварийный ремонт с постепенным переходом в капитальный», — добавила Вера Кондратьева.

Какие работы проводятся на объекте?

С 27 января подрядчик приступил к противоаварийным работам. В настоящее время проводится усиление простенков (участков стены между смежными дверными или оконными проемами, расположенными на одном уровне) и оконных проёмов.

«Сегодня на объекте были подрячик и субподрядчик, управление капитального строительства, администрация района, родительские комитеты, — рассказала Вера Кондратьева. — УКС работой довольно».

Кстати, подрядная и субподрядная организации работают и в будни, и в выходные. «Они заинтересованы в том, чтобы все было сделано быстро и качественно», — подчеркнула Вера Кондратьева.

Как организован учебный процесс?

С 20 января по договоренности с родителями Пыталовская школа вынужденно поменяла режим работы. Так, учебные занятия 1-4 классов перевели в пыталовский филиал Островского многопрофильного колледжа (улица Красноармейская, 51), ребята обучаются в первую смену с 9:00 до 14:05. Там же работают две группы продленного дня для этих классов с 12:00 до 17:00.

«Коррекционные классы перевели в Дом детского творчества, который находится рядом с Пыталовской школой. Они также занимаются в первую смену», — пояснила Вера Кондратьева.

Ученики 5-11 классов остались в здании школы 1962 года постройки: 7-11 классы занимаются в первую смену с 9:00 до 14:55, а 5-6 классы — во вторую с 13:25 до 18:20.

«Везде организовано горячее питание», — заверила глава района. Подвоз школьников функционирует согласно ранее утвержденному расписанию, а на все маршруты назначены сопровождающие педагоги.

«С родителями на собрании пришли к решению, что в таком режиме будем работать до конца учебного года», — добавила Вера Кондратьева.