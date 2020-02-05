Центробанк выпустит памятную монету в честь 20-летия подвига псковских десантников

14:32, 05 февраля 2020, ПАИ

С 7 февраля Банк России выпустит в обращение памятную монету в честь 20-летия подвига 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

Речь идёт о серебряной монете номиналом в 3 рубля. На её лицевой стороне будет расположено рельефное изображение государственного герба России, на оборотной – изображён памятник 6-й роте, установленный в деревне Черёха Псковской области. Всего будут выпущены три тысячи таких памятных монет.

Кроме того, Центробанк выпустит в обращение и серию памятных монет «Оружие Великой Победы». Всего появится пять видов таких монет. Они будут выполнены из недрагоценных металлов. Тираж каждой монеты – 1 млн штук, номинал – 25 рублей.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.