Дмитрий Месхиев: Планы на 2020 год у Псковского театра огромные

17:38, 05 февраля 2020, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live поделился планами на 2020 год.

«Они огромные. До конца сезона планируем около 4-5 премьер. На гастроли и фестивали не поедем в угоду постоянным репетициям», - рассказал он.

Первая премьера состоится 15 и 16 февраля, это будет пьеса современного автора Олега Михайлова под названием «Нави Волырк, капитанский сын». «Мистическая история про Ивана Крылова. Это будет бенефис актера Сергея Попкова, который 16 числа отпразднует свой юбилей, 60 лет, прямо на сцене», - сказал Дмитрий Месхиев.

«В марте у нас премьера «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке Петра Шерешевского, который известен по нашумевшему спектаклю «Ревизор», номинанту премии «Золотая маска». Он сам захотел создать для нашего театра еще одну постановку, а это говорит о многом», - подчеркнул режиссер.

Также среди предстоящих премьер Дмитрий Месхиев выделил февральский музыкальный спектакль, постановку которого осуществляет он, а также пьесу «Мой бедный Марат», которую покажут 9 мая.