Дмитрий Месхиев: Труппа псковского драмтеатра расцвела за несколько лет

15:52, 05 февраля 2020, ПАИ

Труппа Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина расцвела за несколько лет, считает художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. Речь об этом шла в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля.

«Это видно по артистам и по их работам, и по номинациям, по участию в театральных фестивалях», — рассказал Дмитрий Месхиев и добавил, что в 2020 году три артиста выдвинуты на соискание российской национальной театральной премии «Золотая маска».

В 2019 году труппу пополнили два новых артиста. Худрук высказал пожелание о дальнейшем расширении труппы, но во многом реализация данных планов зависит от финансирования. «Надеюсь, что в будущем это произойдет», — добавил он.

В ближайшее время в псковских афишах появятся музыкальные спектакли. В качестве примера подобных проектов он привел совместную с Псковской епархией работу - историко-просветительский спектакль «Голоса православного Пскова». Также Дмитрий Месхиев рассказал о планируемом музыкальном спектакле «Когда мы были на войне» ансамбля «Будимир». Зрители увидят его на сцене театра 23 февраля. Постановка будет сопровождаться видеорядом, пояснил он.

«Хотим сыграть его и на 9 мая, и в другие дни. Этот же спектакль сделаем к 8 марта. В женской вариации», — сообщил Дмитрий Месхиев и добавил, что все билеты на февральскую премьеру уже распроданы.