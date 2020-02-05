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Культура

Спектакли под открытым небом могут быть включены в программу Пушкинского театрального фестиваля в 2020 году

Спектакли под открытым небом могут быть показаны зрителям в рамках Пушкинского театрального фестиваля в мае-июне 2020 года. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев 5 февраля в проекте ПАИ-live.

«Мы можем показывать спектакли под открытым небом, поскольку фестиваль перенесли на весну», - добавил Дмитрий Месхиев, отметив, что театр имеет уличный партер, сцену и все необходимое для подобного показа.

Вопрос зависит от подтверждения финансирования со стороны Министерства культуры.

По словам Дмитрия Месхиева, перенос сроков проведения Пушкинского театрального фестиваля позволит охватить больше зрителей, в том числе и туристов. «Фестиваль в основном по Пушкину, но покажем и другую классику, не будем отходить от изначальных задач», - поделился Дмитрий Месхиев.

Он добавил, что одни только постановки по произведениям великого поэта со временем бы не позволили организовать фестиваль высокого уровня. Вот почему привлекаются театры с современным прочтением классики. с постановками, в основе которых лежат произведения современных авторов. 

Данный театральный праздник, по словам Дмитрия Месхиева, позволяет собрать на одной площадке театры из разных уголков страны - от Дальнего Востока до западных областей России. При этом многие спектакли псковский зритель не смог бы, пожалуй, никогда увидеть при иных обстоятельствах. А между тем, отметил Дмитрий Месхиев, они заслуживают внимания зрителей. 

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