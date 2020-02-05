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Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
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Общество

Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами

Кинорежиссер Дмитрий Месхиев планирует этим летом снять на мобильный телефон кино с матом и постельными сценами. Об этом он рассказал 5 февраля в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

Дмитрий Месхиев отметил, что в настоящий момент занимается театром. «Но это не значит, что я ушёл из кино. Я пишу сценарии, готовлюсь, может летом во время театральных каникул я сниму на мобильный телефон отвязное, андеграундное кино о попытке выхода из депрессии молодого человека», - отметил он.

По его словам, в основе фильма будет рассказ молодого петербургского писателя Кирилла Рябова. «Очень хороший писатель, но его, правда, почти никто не знает», - уточнил Дмитрий Месхиев.

Режиссер также сообщил, что подобные картины уже снимались, в основном в Европе и США. «История, которая есть у меня, она совсем про молодежь, то есть кино не прокатное, а скорее для просмотра в интернете», - отметил он и уточнил, что принял решение снять такое кино на телефон.

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что массово эту картину зрители не увидят, потому что в нём много ругаются матом, есть сцены сексуального характера, распития алкоголя и драк. «Это пока идеи, планы, много времени пройдет для реализации, неизвестно, получится ли это», - заключил он.

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