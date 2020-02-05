Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки

17:17, 05 февраля 2020, ПАИ

Работники зооприюта «Добрый» в Порховском районе пытались спасти зараженную бешенством собаку методом искусственного дыхания «рот в рот». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил владелец приюта Александр Ефимов.

Отмечается, что собаке угрожали раны, полученные в результате схватки с лисой. Спасти питомца, который затем провел в клетке около двух дней, не удалось.

Александр Ефимов рассказал, что собаку полгода назад выбросили на улицу, а затем приютили местные жители. Ее привили от бешенства. «Но прививка не сработала, поскольку из-за истощения организма был ослаблен иммунитет. Собака подралась с лисой и мы ее забрали в приют», — продолжил его владелец.

Труп животного отдали на анализ в Псковскую областную ветеринарную лабораторию, где подтвердили факт бешенства. Здоровью сотрудников, заверил Александр Ефимов, ничего не угрожает, поскольку они привиты.

«Собака ни с кем не контактировала, был строгий карантин», — подчеркнул он. Сейчас в приюте «Добрый» 69 собак и 19 кошек, а учитывая места передержек — около 200 животных. «Все животные привиты, поскольку рядом обитают волки, лисы и еноты», — добавил Александр Ефимов.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина в беседе с корреспондентом ПАИ подтвердила, что повторных случаев бешенства на территории приюта зафиксировано не было. «Сразу всех провакцинировали», — отметила она.

В связи с выявленным фактом бешенства с 23 января на территории зооприюта «Добрый» и близлежащих улицах введен двухмесячный карантин.